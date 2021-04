Borriana, partito il sondaggio per il centro estivo

È partito ieri, lunedì 12 aprile, il sondaggio del comune di Borriana sulla possibilità di organizzare, nel prossimo mese di luglio, con attività dalle 8 alle 17, il centro estivo per i bambini della scuola materna.

“Se il numero di iscrizioni lo consentirà, - dice il sindaco Francesca Guerriero - saranno accolti anche bimbi provenienti da altri comuni.In questo contesto mutato, risulta fondamentale capire il grado di interesse dei cittadini per questa iniziativa, sia in termini di necessità che di tempistiche. Per questo abbiamo deciso di realizzare questo sondaggio che sarà attivo fino al 15 maggio 2021”.

Il sondaggio si svolge compilando un breve questionario informativo al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX20jh5aV7eFTZC_tySh0u6zgnMH98gy2uvCJmp2TFqMBe1Q/viewform .