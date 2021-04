Biella, donna investita sulle strisce pedonali: portata all'ospedale in codice giallo

È stata trasportata in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano la donna rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Il fatto si è verificato ieri sera, 8 aprile, intorno alle 18.30, all'angolo tra via Repubblica e via Marconi.

Secondo le prime ricostruzioni, la 47enne sarebbe rimasta investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il conducente si è immediatamente fermato a prestare soccorso contattando immediatamente i sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme agli agenti della Polizia Stradale.