Ponte della Pistolesa, Ramella Pralungo: "Se verifiche positive si riapre tra due settimane"

Chiuso al traffico dopo l'alluvione dello scorso ottobre, dal 24 febbraio il ponte della Pistolesa è percorribile soltanto da pedoni e biciclette, come ricorda il vice presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: “A febbraio gli ingegneri da noi incaricati ci hanno autorizzato a modificare le ordinanze di viabilità per raggiungere e transitare sul ponte a piedi oppure in bicicletta. Quindi con la possibilità di ripresa per l'attività di bunjee jumping”.

L'ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori dice che è necessario intervenire alla base del ponte per ripristinare la frana, e che questa settimana inizieranno gli interventi di carotaggio, ossia i prelievi di campioni di materiale del viadotto finalizzati a verificarne la stabilità. “Dopo vari rifiuti di imprese e studi ingegneristici dovuti al fatto che la base del ponte è difficile da raggiungere, – dichiara Ramella Pralungo – abbiamo trovato ed incaricato quest'impresa specializzata di Napoli che, questa e la prossima settimana, effettuerà i carotaggi delle pile 4 e 3 del viadotto”.

“Nel frattempo, - continua il vice presidente – un'altra azienda interpellata in questi mesi ci aveva indicato, oltre a carotare alla base delle pile, di mettere rilevatori di possibili movimenti per almeno 90 giorni, tempo minimo necessario per un'eventuale riapertura del ponte. Abbiamo piazzato questi rilevatori, di cui non abbiamo ancora i risultati”.

La riapertura del ponte è subordinata all'esito di questi esami. “Ci auguriamo – precisa Ramella Pralungo – che, tra questa e la prossima settimana, i carotaggi siano effettuati. Se queste verifiche, sommate ai risconti dei rilevatori di movimento, daranno risultati favorevoli, potremo riaprire il ponte”.