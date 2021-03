Fratelli Viotti, rivenditore ufficiale Citroen: da 50 anni il cliente al centro VIDEO

Una passione che dura da 50 anni, una vita percorsa insieme all'automobile. Questa la storia della concessionaria Fratelli Viotti di via Galimberti 14 a Biella, il cui titolare Bruno Viotti racconta: "Quando andavo alle medie non vedevo l'ora di uscire da scuola per andare a passare il pomeriggio in officina i meccanici, alla scoperta del loro lavoro. Da allora il mondo dell'auto si è evoluto ma la nostra azienda ha sempre cercato di mantenere il rapporto personale con il cliente. La rivendita di auto si basa su grossi gruppi che da una parte sono molto visibili, ma dall'altra finiscono per spersonalizzare la trattativa: la nostra azienda vuole dare attenzione alle diverse esigenze di ognuno avendo un approccio onesto e trasparente, con il cliente sempre al centro. Le sfide sono ancora tante, il mondo cambia ma le persone restano".