Dopo Biella le palestre incontrano Moggio di Cossato: “Ecco i nostri punti”

Non si ferma l'iniziativa promossa dal Comitato “Scelgo di Vivere" nell'intento di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui molteplici effetti che ormai da un anno mettono in ginocchio il mondo dello sport e le palestre a causa delle severissime e paralizzanti restrizioni. I rappresentanti del gruppo "Scelgo di Vivere" e il titolare del Centro "SimRoy Fitness" Simone Roveri sono stati accolti giovedì mattina dal sindaco di Cossato Enrico Moggio.

"Sono stati presentati i temi affrontati la scorsa settimana a palazzo Oropa alla presenza del sindaco di Biella (leggi qui) con l'impegno di allargare su tutto il territorio questa bellissima iniziativa - spiegano - Ovviamente possibili misure di rilancio e di supporto saranno indirizzate a tutte le attività del settore sportivo senza distinzione alcuna. Sono previsti per la prossima settimana una serie di incontri con i primi cittadini di alcuni dei Comini della provincia nel tentativo di coinvolgere le autorità sul tema della salute e della prevenzione riconducibili alla pratica di una regolare attività fisica e quindi dell'importanza di offrire sostegno agli operatori del settore".

Di seguito i punti sottoposti all'attenzione nei due incontri avvenuti: identificare le aree che il comune di Biella potrebbe mettere a disposizione per l’attività fisica all’aria aperta, con o senza utilizzo di tensostrutture; considerare l’ipotesi di annullare o ridurre IMU e canoni comunali per le società sportive o comunque, per tutte le attività che non hanno potuto lavorare; aggiornarci sulle modalità in cui chiedere il rimborso SEAB per l’anno 2020, qualora non avvenisse in automatico; informare tempestivamente qualora la regione dovesse elargire ulteriori contributi a fondo perduto; facilitare l’accesso al credito grazie a intermediazione con istituti bancari; valutare modi, tempi, importi, fattibilità di un voucher salva sport e salute per le famiglie e identificare il soggetto erogatore.