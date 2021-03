Calcio in lutto per la morte del campione della Biellese Boccalatte: aveva giocato contro Sivori

Calcio biellese in lutto per la morte Mario Boccalatte, indimenticabile campione della Biellese, mancato oggi all'età di 87 anni.

Centrocampista, ha mosso i primi passi proprio alla Biellese nel lontano 1951: in seguito ha vestito le maglie di Cossatese, Saluzzo e di nuovo Biellese (dove ha vinto un campionato di IV° serie nella stagione 1955-56), prima dell'approdo al Monza e alla Reggiana, dove totalizzato 63 presenze in Serie B. Nel 1960 il ritorno alla Biellese, con 133 presenze in 5 anni. Poi altre due stagioni alla Cossatese prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo. Nella foto dell'articolo è ritratto insieme all'indiscussa stella della Juventus, Omar Sivor, poco prima di un'amichevole di gioco tra la compagine laniera e i bianconeri.

In seguito, ha lavorato come impiegato alla Banca Popolare di Novara, fino alla meritata pensione. A piangerne la morte il figlio Marco con la moglie Giovanna, il fratello Enzo con la famiglia e i parenti tutti. Il santo rosario sarà recitato giovedì 11 marzo, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre nel rione di Biella si celebrerà il funerale, tenuto da Onoranze Funebri Defabianis, venerdì 12 marzo, alle 11.