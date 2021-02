Doppio mistero nel Canavese: trovate due pistole abbandonate a Castellamonte e a San Carlo

Doppio ritrovamento di armi, nel Canavese, da parte dei carabinieri. Due armi trovate abbandonate, ma se di una si è riusciti a ricostruire la provenienza, sull'altra restano ancora molte domande aperte. Ecco perché entrambe sono state inviate ai Ris di Parma, specializzati in questo tipo di accertamenti.

I due casi si sono verificati a poca distanza l'uno dall'altro. A Castellamonte, in particolare, i militari della locale stazione hanno invece trovato abbandonata in un terreno una pistola Smith&Wesson risultata rubata in una casa alcuni giorni fa.

Invece a San Carlo Canavese, in piena campagna è stata trovata un’altra pistola, una Beretta 7,65, con relative munizioni. Questa arma non risulta censita in banca dati. Sono in corso le indagini per individuarne la provenienza. Tra i sospetti degli inquirenti, c'è quello che le armi possano essere state usate per qualche delitto.