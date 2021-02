Biella: Guasto al contatore provoca perdita di gas in via Ogliaro FOTO

È scattato alle 12 circa di oggi, 6 febbraio, l'allarme per una fuga di gas in via Ogliaro a Biella. A monte della perdita pare sia stato un guasto al contatore, chiuso e messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Gli stessi hanno poi allertato i tecnici dell'ente di distribuzione del gas, che hanno quindi provveduto a ripristinare l'impianto.