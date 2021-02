Sons Of The Ocean lancia la campagna di pulizia delle spiagge #unitiperilmare FOTO

Noi di NaturalBoom abbiamo deciso di sposare la causa portata avanti dai ragazzi di Sons Of The Ocean, ideatori di questa meravigliosa iniziativa. Una giornata all'insegna della sensibilizzazione ambientale, un'azione concreta per far "respirare" l'ambiente e prendersi cura di sé stessi attraverso l'attività fisica svolta.

Uniti a questo flash mob di pulizia ambientale imparando a rispettare ciò che ci circonda!! Anche l'acqua di Biella porta al mare ed il rispetto parte a monte! Troveremo la nostra spiaggia e "distanti", ma "uniti" potremo fare qualcosa anche noi, per lasciare il segno insieme!

L'attività si è svolta venerdì 30 gennaio a Biella dalle 10 alle 12 circa, il ritrovo si è tenuto intorno alle 9.30 in Strada al Maglioleo n° 60 (BI), superata la sbarra della Cincotto. L'evento, in collaborazione con Sons Of The Ocean, Matteo Capo Nani, Cosrab Biella, Gabriele Bodo di Cosrab, ProLoco Biella, Christian Clarizio di ProLoco e Run To Feel Better è stato veramente unico ed emozionante.

L'attrezzatura fornita per la raccolta dei rifiuti (pinze, guanti e sacchetti) è stata distribuita all'inizio dell'attività, correttamente sanificata secondo le normative anti Covid. Ricordiamo che durante l'evento sono state rispettate le norme per distanziamento sociale tra i partecipanti e obbligatori gli strumenti di protezione personale. L'attività si è svolta in esterna ed è stata completamente gratuita: la pulizia sulle rive del fiume Cervo e si è rivelata un vero e proprio successo

Grazie a tutti i partecipanti che hanno speso tempo e fatica nel riconsegnare alla natura il suo ossigeno...Perché anche l’acqua di Biella porta al mare