Lacrime e tanti messaggi alla famiglia di Emanuele, una madre scrive sui social: “Rimarrai nei cuori di tutti”

La tragica scomparsa di Emanuele Rinaldi ha scosso profondamente i cuori e gli animi della popolazione biellese. Migliaia sono stati i messaggi di cordoglio condivisi nei giorni scorsi sui social e rivolti alla famiglia del 15enne, rimasto vittima una settimana fa di uno spaventoso incidente stradale che non gli ha lasciato scampo (leggi qui).

Una giovane vita spezzata prima del tempo. E proprio in questi giorni Mary, una madre, nonché lettrice di Newsbiella, ha pensato bene di pubblicare sulla propria bacheca un post dedicato interamente a Emanuele e alla sua famiglia: tanti palloncini bianchi lasciati liberi di volare in cielo e alcune toccanti parole. “Mancato troppo, troppo presto... perché la vita non è sempre giusta, perché tu avevi un mondo davanti, perché tante persone invece che pensare a cosa i tuoi genitori stanno vivendo, hanno preferito infierire senza pensare; perché rimarrai nei cuori di tutti”.

Il piccolo gesto di una madre nei confronti di una famiglia piegata dal dolore e dalla perdita di un figlio. “I miei ragazzi sono amici dei suoi compagni di classe – confida Mary – È una tragedia: mi ha rattristato intensamente ciò che è accaduto, così come leggere certi commenti. In questi momenti occorre avere rispetto e cercare di rincuorare le persone che restano. Ho realizzato questo post per fare in modo che la famiglia sentisse la vicinanza dei giovani e di tutti noi. Il post ha avuto riscontro e tante persone hanno pubblicato il mio link, in memoria di Emanuele. Ai suoi cari dico solo: non siete soli”.