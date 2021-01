A Cossato lavori alla caserma dei Carabinieri. E al mercato coperto arriva macchinetta per bevande

Serie di interventi a Cossato con l'arrivo del nuovo anno. Sono partiti i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Trieste e via Piemonte, al momento danneggiati e in cattive condizioni. Sicuramente una buona notizia per i pedoni cossatesi.

Novità anche sul fronte del mercato coperto, con interventi alla trave danneggiata e alla cupola. Inoltre verrà installato all'interno del Centro Incontro una macchinetta per l'erogazione di bevande. “Così da venire incontro alle esigenze di tutti: dagli ambulanti ai fruitori del mercato - spiega il sindaco Enrico Moggio – che potranno bere caffè e bibite calde in un'area coperta”.

Infine, sono ripresi i lavori di ampliamento della caserma dei Carabinieri di Cossato. Ora si sta intervenendo sull'impiantistica della nuova struttura che ospiterà nove locali adibiti a diverse funzioni: uffici, armeria, magazzino, archivi e servizi igienici.