Correre tutti i giorni a 69 anni è impossibile? Chiedetelo a Giuliano Pavan

Giuliano Pavan, sessantanovenne e runner biellese, non ha mai smesso di inseguire la sua passione, neanche in un periodo come questo. “Fare sport è fondamentale, adesso più che mai. Mi sono iscritto ad una corsa virtuale (sfida lanciata online) con l’obiettivo di correre tutti i giorni almeno mezz’ora” dichiara Pavan. E poi, con visibile entusiasmo, continua: “Ad oggi (5 gennaio, ndr) sono al 52esimo giorno e una quindicina di giorni fa ho corso la bellezza di 47 chilometri”.

Insomma, ritrovarsi a quasi settant’anni in salute e con una tale forza di volontà non è da tutti e, alla richiesta di svelare il suo segreto, Pavan ha detto: “Il segreto sta nel trovare la volontà di mettersi le scarpe e muoversi ogni giorno, non importa quanto e non importa come”.