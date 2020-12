A Pollone attiva la connessione alla fibra ottica

A Pollone è possibile attivare la connessione con fibra ottica: sul sito internet comunale è pubblicato il link al portale Openfiber dove verificare la copertura sul territorio del paese.

Con il passaggio del Piemonte in zona gialla anche il consiglio Comunale, convocato per giovedì 17 dicembre alle 21 presso Palazzo “Adriano Fenoglio” (edificio delle ex scuole elementari), si terrà in presenza, e sempre nel rispetto delle nome anti-covid: i cittadini potranno partecipare, dotati di mascherina e guanti, sino al raggiungimento del numero massimo di persone che consenta il rispetto del distanziamento sociale.

Questi i nove punti dell’ordine del giorno. Approvazione dei verbali del consiglio dello scorso 12 novembre; ricognizione delle partecipazioni pubbliche dell‘anno 2020; individuazione di aree e fabbricati da cedere e destinare a residenza, attività produttive o terziarie; costi, fonti di finanziamento e tasso di copertura di gestione per il 2021 dei servizi a domanda individuale; determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali per il 2021; approvazione de Documento Unico di programmazione per il triennio 2021-2023; proroga fino al 30 giugno 2021 della convenzione tra Comune ed asilo infantile “Emma Frassati", finalizzata alla concessione di contributi regionali.

Completa il programma dei lavori la materia finanziaria con l’approvazione del bilancio di previsione 2021- 2023 e del piano finanziario della tassa rifiuti riferito al 2020.