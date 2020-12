Miciolandia finisce in tv, questa sera servizio de Le Iene

Miciolandia finisce in televisione. La troupe de Le Iene ha raggiunto la città di Biella e ha girato un servizio che vede al centro il rifugio per gatti vittime di abbandono o di proprietà di persone anziani che per motivi non possono più prendersi cura.

Ad annunciarlo sui social il presidente dell'associazione Legami di Cuore Alberto Scicolone: “Grazie ad Alice delle Iene... ( e a Mauro) per aver dato voce a chi ricoverato ed anziano ha nel suo micio il più grande legame affettivo. Servizio in onda stasera su Italia 1!!! Viva Miciolandia ed i suoi fantastici volontari!!! Grazie anche a tutti gli gli operatori socio sanitari delle Case di Riposo. Poco citati ma in prima linea”.