Ultim’ora – Slitta il Dpcm, misure in vigore da venerdì

"Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre". Così ha deciso Palazzo Chigi per fare in modo che tutti possano avere tempo utile per organizzare le proprie attività. Inoltre questa sera il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove misure del Dpcm.

Indicazioni arrivano anche da Palazzo Oropa, dove il sindaco Claudio Corradino ha da poco pubblicato un post: “Nel frattempo anche il nostro governatore Alberto Cirio dichiara di essere ancora in attesa di conoscere i contenuti dell’ordinanza del Ministero della Salute! Non ci resta che vivere alla giornata, domani sarà come oggi. Poi ci aggiorneremo. Siamo in balia degli eventi! Il virus non è da sottovalutare e va combattuto, ma ci vuole un approccio differente”. Non nasconde l’amarezza nemmeno il vice Giacomo Moscarola: “Le limitazioni che dovevano partire domani cominceranno venerdì. Comunque, è tutto il giorno che io e il sindaco veniamo contattati da genitori, commercianti e cittadini che non sapevano come comportarsi”.

Scrive sui social anche il presidente della Regione Alberto Cirio: “"In attesa di conoscere nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza del Ministro della Salute in merito alla classificazione delle Regioni italiane, ho appreso direttamente da fonti del Ministero che l’ordinanza con le misure di restrizione entrerà comunque in vigore da venerdì".