Ronco Biellese in lacrime, muore nel sonno a soli 25 anni

A distanza di pochi giorni dalla morte di Genny Billotto, scomparsa a soli 29 anni, il Biellese piange un'altra giovane vita spezzata: si tratta di Andrea Lovero, 25 anni, mancato improvvisamente nel sonno a Ronco Biellese. Il giovane era molto noto in paese per il suo dolce sorriso e l'attivismo nel mondo del volontariato.

“Apprezzava molto la Protezione civile – confida attonita il sindaco Carla Moglia – Era il mio vicino di casa, lo conoscevo molto bene. Non è giusto che persone così giovani muoiano improvvisamente. Vorremmo tutti che simili momenti non accadessero mai. Andrea era una persona buona e il lavoro non lo spaventava. Aveva svolto anche uno stage in Comune con molta allegria e buona volontà. La sua scomparsa ci ha lasciato senza parole”.

Il santo rosario sarà recitato mercoledì 28 ottobre alle 20, nella chiesa parrocchiale di Ronco Biellese. Il funerale, a cura delle onoranze funebri Defabianis, verrà celebrato giovedì 29 ottobre, alle 15, sempre a Ronco Biellese.