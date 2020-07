Pastore tedesco attacca nel cortile un Labrador

Mattinata agitata, quella di ieri in Valle Elvo quando un cane Pastore tedesco è entrato nel cortile vicino e ha attaccato il Labrador che vi abita. Nella colluttazione tra i due animali il "padrone di casa" ha avuto la peggio.

Sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e il personale del Canile di Cossato che hanno identificato la proprietaria del Pastore, una biellese di 54 anni.

Il cane aggredito, ferito non gravemente, è stato poi trasportato nello studio di un veterinario per le cure del caso. Le parti si sono accordate per il risarcimento delle spese mediche.