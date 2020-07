Cinema all'aperto, la proposta di un lettore: “Perchè non farlo nei luoghi simbolo di Biella?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio direttore,

ho letto con piacere sul suo giornale l'articolo che tratta la nuova iniziativa del comune di Viverone (clicca qui). In particolare l'idea di proiettare all'aperto un film d'animazione osservando tutte le norme di distanziamento e anti-Covid. Personalmente trovo che sia un'ottima idea e, da cittadino di Biella, penso che si potrebbe realizzare anche da noi in città.

Perchè non sfruttare i luoghi simbolo della nostra città, come piazza Cisterna al Piazzo, il Duomo, il quartiere Riva, il Museo del Territorio, per (ri)vedere qualche classico del passato? Il tutto con accessi limitati e svolto in sicurezza. Un modo originale per promuovere la cultura cinematografica in città. Mi auguro che il Comune faccia le sue riflessioni su questo argomento”.