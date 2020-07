Viverone guarda alle famiglie, in arrivo il cinema all’aperto con film d’animazione

Il cinema può essere un ottimo rimedio per viaggiare con la fantasia e un stimolo ulteriore per affrontare con maggior serenità le fatiche della vita quotidiana. Forse per questo il comune di Viverone, in collaborazione con l’associazione culturale Cinedehors, organizza una serata di cinema all'aperto con la proiezione del film d'animazione "Il GGG, Grande Gigante Gentile".

Lo spettacolo si terrà sabato 11 luglio, dalle 20.30, presso la Piazza Agorà del comune di Viverone. L'accesso è gratuito, ma a causa delle norme sul distanziamento sociale i posti a sedere saranno limitati e sarà necessario prenotare inviando un messaggio Whatsapp al numero 339.5660243 entro giovedì 9 luglio specificando: nome e cognome accompagnatore, numero di adulti e numero di bambini.