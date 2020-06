Azzolina risponde a Salvini su Twitter: "Non sai neanche come si scrive plexiglass"

"Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive “plexiglass”. Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in risposta ad un tweet di Matteo Salvini. Ma da una ricerca sull'enciclopedia Treccani spunta "plexiglas". Ulteriori ricerche però ci dicono che sono due nomi commerciali della stessa medesima materia plastica, il polimetalcrilato.