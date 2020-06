Federcaccia dice addio a Giancarlo Barbera: “Il suo esempio mancheranno a tutto il mondo della caccia biellese”

Federcaccia Biella e il mondo della caccia biellese sono in lutto per la morte di Giancarlo Barbera. Grande cacciatore, se ne è andato dopo una brevissima malattia, all'età di 68 anni. Residente a Verrone, è stato consigliere all’interno dell’Atc di Biella e segretario provinciale della Pro Segugio, l’associazione che raggruppa i cacciatori cinofili appassionati, come era lui, di caccia.

Lo ricorda il presidente di Atc e Ca Biella Guido Dellarovere: “E’ sempre stato un federcacciatore fra i migliori, molto appassionato. Un uomo di grande umanità e un buon amico anche se per scelte di caccia diverse non abbiamo mai avuto occasione di cacciare insieme. Era anche un grande conoscitore e appassionato cinofilo e questo, invece, era un argomento di cui parlavamo spesso. Mancherà a tutto il mondo della caccia biellese e non solo”.

Alle parole di cordoglio del presidente Dellarovere si unisce il consigliere Atc-Ca Bi1 Sergio Bocca: “Giancarlo mancherà a tutti noi. Se ne è andato troppo presto e troppo in fretta, lasciando in noi un grande vuoto. Figure come la sua non sono soltanto un esempio di amicizia, ma soprattutto di correttezza”.