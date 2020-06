Calcio, via libera alle 5 sostituzioni. Ecco come funzionerà

Poche ore fa, il calcio inglese si è adattato alle nuove regole relative alle sostituzioni all’interno delle partite. In un momento in cui i corpi degli atleti vengono sottoposti a partite ravvicinate, il rischio di infortuni risulta più alto rispetto al normale, in più, se a questo aggiungiamo una preparazione limitata, successiva mesi forzati di stop, esso allora sale esponenzialmente. Per questo motivo l’IFAB (International Football Association Board) ha deciso di venire incontro alle società e, soprattutto, ai calciatori aumentando il numero di sostituzioni da 3 a 5.

Come funzioneranno le nuove regole? Per evitare numerose perdite di tempo, saranno concesse 3 interruzioni per effettuare i cambi. Ciò significa che non sarà possibile effettuare 5 cambi singoli ma bisognerà accorpare sostituzioni contemporaneamente. In caso di supplementari, inoltre, si potranno effettuare cambi solo se non si sarà usufruito di tutte le finestre relative nei tempi regolamentari.

A seconda della competizione, però, vi è la possibilità che venga aggiunta una pausa ulteriore per permettere ulteriori sostituzioni, sempre nel limite delle 5. Anche gli allenatori del nostro campionato staranno certamente pensando a come sfruttare al meglio queste nuove disposizioni che, sicuramente, aiuteranno a mantenere il ritmo partita a livelli più alti nonostante una condizione non perfetta degli atleti e temperature più alte dovute al calcio estivo.