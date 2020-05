Unione Industriale Biella, Laura Zegna confermata alla guida della sezione Turismo e Cultura

La Sezione Turismo e Cultura dell’Unione Industriale Biellese si è riunita in via telematica per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea ha confermato alla presidenza Laura Zegna, presidente del Consorzio Turistico Alpi Biellesi e membro del Tavolo Regionale Turismo di Confindustria Piemonte, che è alla guida della Sezione fin dalla sua costituzione, nel 2016.

"La nostra Sezione rappresenta realtà molto diverse, dalla ricettività allo sport alla cultura, all’arte - spiega la presidente -. E' soltanto nel dialogo e nel confronto tra noi in quanto squadra che possiamo unire le forze ed essere propositivi per colloquiare anche con i principali interlocutori e le istituzioni a livello locale e regionale. Insieme stiamo lavorando per affrontare le criticità legate all'emergenza del Coronavirus, che stanno incidendo profondamente sul comparto del turismo e della cultura. Vogliamo insieme provare ad individuare strade nuove per lo sviluppo futuro del territorio biellese che oggi può contare su iniziative di grande rilievo legate, in primis, a Biella Città Creativa Unesco ".

Il presidente Laura Zegna sarà affiancata dai consiglieri: Pietro Calcagno, Massimo Canavera, Alberto Gatti, Fabrizio Lava, Manuel Pera, Ivan Ramella Trafighet, Eugenio Rosano, Paolo Schellino, Carolina Tosetti, Marcello Vaudano e Magda Zago. Lava e Schellino saranno, inoltre, i rappresentanti della Sezione all’interno del Comitato Piccola Industria Uib.