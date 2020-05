Biella, l’ex sindaco Cavicchioli lascia Palazzo Oropa. L’omaggio sui social di alleati e avversari

A meno di un anno di distanza dalle ultime elezioni comunali, l’ex sindaco di Biella Marco Cavicchioli ha deciso di dimettersi dalla carica di consigliere comunale. L’ufficialità arriverà nella prossima seduta del consiglio comunale. Dopo Presa, si tratta del secondo addio tra le fila del Partito Democratico a Palazzo Oropa. Al suo posto dovrebbe subentrare uno tra Paolo Rizzo e Rinaldo Chiola che hanno preso lo stesso numero di voti.

A rendere omaggio all’ex primo cittadino alleati e avversari politici sui social. “È stato un onore collaborare con un sindaco capace, onesto e disinteressato ad altro – scrive l’ex assessore Stefano La Malfa – che non fosse il bene della città”. Parole di stima anche dal fu capo di gabinetto Marco Barbierato: “Con lo stesso stile con cui si è dedicato anima e corpo alla città per 5 anni, lascia”. Così, invece, l’ex candidato sindaco di Onda Verde, Alessandro Pizzi: “Mai fuori dalle righe, attento ai bisogni sociali ed economici dei più deboli e con sensibilità alle politiche ambientali. Un po’ troppo schivo per essere sindaco al tempo dei social”.

Anche l’attuale vicesindaco Giacomo Moscarola ha voluto condividere il suo pensiero sul proprio profilo Facebook: “Questa notizia mi rattrista perché il consiglio di Biella perde un’ottima persona come te. Te l’ho sempre detto anche di persona, a causa del tuo carattere forse un po’ troppo chiuso e poco incline al contatto con la gente, non eri probabilmente troppo adatto a ricoprire la carica di sindaco. Data la tua preparazione avresti forse potuto dare di più alla città sotto altre vesti. Di certo la tua squadra non ti ha evidentemente troppo supportato fino ad arrivare all’epilogo del maggio scorso che assolutamente non meritavi. Il consiglio comunale di Biella perde una preziosa fonte di consigli utili, perché nonostante tutto ti sei sempre speso e sbattuto per la nostra città. Anche se le idee ci hanno sempre differenziato e la mia opposizione è stata molto agguerrita, gli attacchi si sono palesati sempre sull’attività amministrativa e politica e mai sul piano personale. Grazie per quanto hai fatto, o tentato di fare per la città, perché sono convinto che con una squadra diversa avresti potuto dare molto di più. Ho il rammarico di non aver potuto giocarci il ballottaggio contro di te, perché te lo saresti meritato, ma come spesso accade le lame dei coltelli di casa sono più affilate rispetto alle altre”.

Gli fa eco anche l’attuale capogruppo della Lega a Palazzo Oropa, Alessio Ercoli: “Posso dire di aver contestato ogni scelta amministrativa così come di aver apprezzato la sua persona e cordialità. Lo saluto con rispetto e gli auguro buona fortuna”.