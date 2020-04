Sarà una dolce Pasqua per i nonni delle case di riposo biellesi FOTOGALLERY

Fervono i lavori nella sede del Coordinamento territoriale di Protezione Civile, in via Gersen, dove i volontari stanno smistando le uova e le colombe destinate agli ospiti delle case di riposo della provincia, in distribuzione a partire da domani 8 aprile.

Già attivi sul territorio provinciale, una quarantina di uomini e donne, dall'inizio dell'emergenza, sta provvedendo a rispondere alle esigenze dei comuni per quanto riguarda richieste di sostegno per la consegna di mascherine, spese e medicinali agli anziani.

"Siamo disponibili coi nostri volontari per dare aiuto ai comuni della provincia - ci spiega il Presidente Cleto Canova - Ogni giorno ci muoviamo sul territorio, chiamati dai sindaci, per dare il nostro contributo in un momento cruciale in cui tutte le forze in campo hanno come unico obiettivo portare conforto e vicinanza a chi è più svantaggiato. Nei giorni scorsi abbiamo consegnato mascherine, oltre che ai residenti, anche a tutte le forze dell'Ordine e proseguiremo con la consegna a tutti i dipendenti dei vari comuni; insomma di certo non ci tiriamo indietro e risponderemo sempre con la nostra disponibilità".