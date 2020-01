Oltre 300 persone a "Biella non dimentica", per l'occasione arriva una lettera dalla Senatrice Segre

Oltre 300 persone hanno partecipato ieri pomeriggio, sabato 25 gennaio, alla fiaccolata ‘Biella non dimentica’ per ricordare il Giorno della memoria. Ben 33 organizzazioni hanno promosso e organizzato l’evento che è partito alle 17,30 dalla Fons Vitae per concludersi a Villa Schneider. Il percorso si è sviluppato su quattro tappe nel centro cittadino. In ognuna di esse sono state lette poesie, racconti e testimonianze riconducibili alla Shoah, pronunciate dalla Senatrice Liliana Segre, da Primo Levi, da Etty Hillesum e da Elisa Springer, anch'essa sopravvissuta ad Auschwitz. Inoltre in via Amendola è stato ricordato Angelo Cena, vittima innocente della rappresaglia nazifascista e a cui è dedicata una lapide.

Una fiaccolata molto sentita dai cittadini, forti anche dell’incoraggiamento personale proprio della Senatrice Liliana Segre. La Senatrice ha infatti inviato una lettera in occasione della manifestazione alle 33 associazioni del territorio che l’hanno sostenuta pochi mesi fa, quando si è alzato il polverone sulla mancata cittadinanza onoraria da parte dell’amministrazione comunale. Scelta che ha avuto risonanza in tutta Italia, sfociando nella presa di posizione del conduttore Ezio Greggio, il quale ha deciso di non accettare la cittadinanza onoraria di Biella per rispetto alla Senatrice Segre. “Biella non merita le polemiche di risonanza nazionale che la investirono nei mesi scorsi – scrive la Senatrice -. Del resto nessuno dubita della salda tradizione democratica e antifascista della vostra città. La fiaccolata di oggi (ndr) ne è l’ennesima riprova. Auguro dunque a tutti voi una buona Giornata della Memoria e di rimanere sempre vigili nel respingere i pericoli del razzismo, dell’antisemitismo, della xenofobia che purtroppo ancor oggi si nascondono fra noi e intorno a noi.

Il Giorno della Memoria è importante perché ci spinge a riflettere, ad approfondire la nostra conoscenza della storia, a reagire all’indifferenza. Nessuno più di me è sensibile al tema dell’indifferenza. Quando fu inaugurato il Memoriale della Shoah di Milano chiesi che fosse scolpita a caratteri cubitali proprio la parola ‘Indifferenza’ sul muro del binario 21, quello da cui partivano i vagoni piombati verso i campi di sterminio nazisti. Quando infatti nel 1943 partimmo ammassati in un carro bestiame sentimmo su di noi proprio il vento gelido dell’indifferenza, la lontananza della nostra città e dei nostri concittadini. Indifferenza è quando nessuno ti parla, nessuno ti vede, nessuno ti pensa, nessuno ti aiuta, tutti voltano la testa dall’altra parte. E invece appunto bisogna conoscere, denunciare, reagire”.

Le manifestazioni per ricordare la Shoa continuano, oggi e domani dalle 9 alle 18, all'inferriata della Villa si esporranno con un filo d'oro gli scritti pervenuti nell'ambito dell'iniziativa promossa e curata da Urban Kintsugi ‘Ricopiare e mandare a memoria’. All'interno della Villa saranno esposti pannelli e materiali sulla deportazione riferita a persone biellesi. Infine, lunedì 27, nel pomeriggio, omaggio alla lapide posta al Vicolo del Bellone al Piazzo in prossimità dell'ex-carcere e della Sinagoga.

Ecco l'elenco delle realtà che hanno aderito: Acli Amnesty Anpi Biella - Comitato Provinciale Aps - Sonoria Aps - Gruppo Acquisto Solidale Biella Arci Ass. Cresco Ass. Donne Nuove Ass. Incontromano Ass. Lo Monaco Fare Pensare Ass. Mani Tese Pratrivero Ass. Migr'action Ass. Mondi Senza Frontiere Ass. NomafieBiella Ass. Non Sei Sola Ass. Scuola Aperta Ass. Urban Kintsugi Ass. Vocidi Donne Auser Biella Azione Cattolica Banca Etica Chiesa Evangelica Valdese Cuamm Gruppo Piemonte Emergency Biella Enzo Bianchi - Fondatore Monastero di Bose Gruppo Volontari Vincenziani Istituto per la Storia della Resistenza Biella e Vercelli Libera Biella Piazza D’uomo Sindacato Cgil Sindacato Cisl Sindacato Uil Soci Fondatori Pacefuturo.