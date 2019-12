Biella torna a sostenere il Biella Master delle Fibre Nobili

Dal 2020 il Comune di Biella ritornerà a far parte dei sostenitori del Biella Master delle Fibre Nobili: lo ha annunciato il sindaco di Biella, Claudio Corradino, nel corso dell’incontro per gli auguri di Natale, che si è tenuto venerdì 13 dicembre al Museo del Territorio.

Una serata alla quale hanno partecipato ‘masterini’ e sostenitori e che ha visto da parte del presidente, Luciano Barbera, la consegna agli studenti e alle persone vicine al Biella Master dei distintivi creati per festeggiare la trentesima edizione dell’iniziativa. Il presidente Barbera ha rammentato l’importanza del Master a sostegno di un ‘Made in Italy’ troppo spesso evocato a parole e mai difeso nei fatti, mentre Carlo Piacenza, al vertice dell’Unione Industriale Biellese, ha confermato il valore del Master per la valorizzazione del territorio. Un valore cui crede anche la città, visto il sostegno promesso dal sindaco di Biella.