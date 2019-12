In attesa del Natale, apre il presepe meccanico di Fratel Amilcare

Da giovedì 5 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020, sarà aperto lo storico Presepe di Fratel Amilcare, che dal dicembre del 2001 è allestito in modo permanente nella casa di riposo Istituto Belletti Bona a Biella. Per solennizzare l'evento, il 5 dicembre alle 16,30, il coro dei bambini della scuola primaria dell'Istituto La Marmora dei Fratelli delle Scuole Cristiane, allieterà tutti i presenti con canti natalizi.

Il Presepe meccanico di Fratel Amilcare

Il mistero della nascita di Gesù da secoli parla in mille modi al cuore dell'uomo di ogni colore e razza. Il Natale vive anche nell'emozione di un bimbo o nella lacrima di un adulto, davanti ad un Presepe che fa sognare. Il bene che potrà fare a quanti lo contempleranno e rinnoveranno il ricordo di quelle sensazioni, possa estendersi a colui che l'ha realizzato. Il suo vero nome è Pietro Repetto ed è nato a Carpendo d'Acqui (Alessandria) il 16 settembre 1914 e morto il 12 febbraio 2014 al Centro La Salle di Torino.

Da studente, presso la Congregazione dei Fratelli delle scuole Cristiane a Grugliasco (Torino), costruisce il suo primo Presepio animato. Nel 1939 arriva il suo trasferimento a Bengasi (Libia) e, coadiuvato da giovani confratelli, costruisce i primi meccanismi complessi: i la luce dal giorno alla notte, i l'apparizione in Cielo degli Angeli, i la caduta della neve. Nel 1948 rientra in Italia e viene trasferito prima a Massa, poi a Biella nel 1950, a Genova e infine, nel 1965, di nuovo a Biella. Qui insegna alle scuole elementari e, sottraendo il tempo al riposo notturno, Natale dopo Natale, costruisce sempre nuove statuine ampliando il Presepio. Per 35 anni, in decine di ore di lavoro con l'aiuto di qualche volontario, il suo gioiello è stato montato per le festività Natalizie nella sala mensa dell'Istituto Lamarmora e all'Epifania, nuovamente riposto, pezzo per pezzo, in solaio.

In occasione del Natale dell'anno 2000, all'età di 87 anni, Fratel Amilcare ha manifestato l'impossibilità a proseguire nella faticosa opera di montaggio e smontaggio annuale. Dal 14 Dicembre 2001 il Presepe è allestito in modo permanente presso l'Istituto Belletti Bona di Biella grazie alla disponibilità dell'importante istituzione biellese e all'intervento di Fernando ed Anna Savio nel ricordo della loro figlia Laura, scomparsa nel 1973 all'età di 11 anni, allieva di Fratel Amilcare.