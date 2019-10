OROPA: al Ristorante La Fornace, tradizione e sapori locali

La Fornace è uno dei ristoranti storici che sorgono all'ombra del Santuario d'Oropa e collocato a valle delle funivie. Il ristorante, con 3 sale in stile montano, rispetta la tradizione della zona con menù stagionali tipici della Valle d'Oropa ed è, inoltre, strutturato per grandi banchetti con una ulteriore sala da 150 posti, ideale per cerimonie.

Nel periodo primaverile ed estivo è possibile pranzare e cenare sotto i faggi dell'ampio dehor, che propone una vista spettacolare, di fronte alla maestosa "chiesa nuova". Da 5 anni, periodo nel quale ha ottenuto ottimi riconoscimenti, il locale è gestito dalla famiglia di Chiara Ramella e Carlo Colombo, rispettivamente 32 e 31 anni, Biellesi DOC di Pollone e del Favaro, e figli d'arte. Carlo proviene dalla famiglia che gestiva uno storico locale di Oropa, mentre il papà di Chiara ha sempre lavorato nel mondo delle carni.

"Ringraziamo le nostre famiglie - dice la coppia – perché è grazie ai loro insegnamenti se oggi siamo qua. Un particolare ringraziamento va ad Anna, sorella e cognata, per noi colonna portante che ci aiuta nella gestione del locale dividendosi tra il lavoro da ingegnere e ristoratrice, passione nata e cresciuta anche per lei tra le mura del Santuario .

LA CUCINA

La Fornace propone una cucina tipica piemontese, con specialità quali polenta concia, lumache e funghi di stagione, selvaggina, dolci della casa, il tutto accompagnato da vini attentamente selezionati.

Metodi di cottura, tempi di riscaldamento, combinazione degli ingredienti, tutto concorre a creare un piatto che soddisfa prima di tutto la vista, profumato e delizioso da gustare.

IL PIATTO PIU' RICHIESTO



"La polenta concia de La Fornace è il piatto principe che ogni cliente vuole assaggiare - dichiarano con soddisfazione Chiara e Carlo - la nostra è una ricetta classica che prevede toma e maccagno rigorosamente di alpeggio locale e burro anch'esso locale, ma la scelta delle materie prime e la cura nel mescolarle sono il nostro segreto. La concia secondo noi deve essere filante al punto giusto e omogenea, e con un burro color nocciola".

IL MENU' AUTUNNALE, GLI ANTIPASTI







Nel menu tipico dell'autunno la Fornace propone antipasti della tradizione piemontese come il San Carlino, sempre con tomino fresco di cascina locale, il cotechino, anch'esso sempre da cascina, e la bagna cauda.

I PRIMI





Trai primi troviamo ovviamente la polenta Concia, le tagliatelle fresche all'uovo con ragù di selvaggina (cervo e cinghiale), i ravioli preparati con prodotti locali in base alla stagione e conditi con il burro della Valle d'Oropa.

I SECONDI





Passando ai secondi, la selvaggina ha un posto privilegiato tra il menù: cervo in salmì, cinghiale al ginepro, stracotto di Fassone al Dolcetto d'Alba, un taglio di carne chiamato anche cappello del prete, condito con il suo sugo ristretto, e servito con polenta. Per questi piatti, la Fornace utilizza la cottura di una volta: "Questi cibi sono cucinati sulla stufa a piastra in ghisa - precisano Chiara e Carlo - il che garantisce una cottura rigorosamente lenta e prolungata che li rende molto teneri serviti con polenta".

Tra le portate importanti, le lumache in umido (rare) sono molto richieste, ed infine non può mancare una selezione di formaggi locali quali Maccagno, tome vecchie e giovani e caprini.

I DOLCI



I dolci, rigorosamente fatti in casa, come il bonet, la panna cotta in salsa di frutti di bosco locali, il tortino di castagne, le pere martin sec cotte nel vino rosso e spezie. Anche in cantina La Fornace rispetta la località, offrendo vini rossi come Gattinara, Bramaterra per la selvaggina, bianchi come Erbaluce fermo e spumante, ed il Barbera Passito Teo Costa che riscuote grande successo tra i clienti.

Ristorante La Fornace di Oropa è aperto il lunedì, martedì, giovedì dalle 10 alle 14; il venerdì, sabato, domenica dalle 10 alle 15 e dalle 19 alle 21

(tel/fax: 0152455922; info all'indirizzo mail chiara.ramellapezza@gmail.com)