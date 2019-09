Le Storie di Piazza in Valle Cervo

Dopo l’enorme successo de Il Mercato del Rinascimento al Chiostro di San Sebastiano con più di quaranta artisti coinvolti,e quasi 400 presenze raggiunte, Storie di Piazza è lieta di rendere noti i prossimi appuntamenti che riguarderanno la cultura con esperienze formative residenziali tra Falletti di Sagliano Micca e Magliano svolte con professionisti del settore. I format sono aperti ai biellesi e ai fruitori esterni che possono alloggiare in Residenza.

Le iniziative rientrano nel progetto “Storie Biellesi” che coinvolge una decina di partner locali e non, con il contributo di Fondazione CR Biella e CR Torino. Il primo appuntamento è il 28-29 settembre con il counseling “Scrivere e riscrivere la propria storia di vita” con un Laboratorio esperienziale intensivo di narrative counseling., delle milanesi Elisabetta Rainoldi e Rossana Andreotti. Cos’ è il counseling? E’ una tecnica relazionale nella quale la persona è assistita nelle proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di scelta e alla propria responsabilità. Counseling e Coaching sono professioni disciplinate dalla Legge 4/2013. Le nostre due Professional Counselor e Coach vi condurranno attraverso le tappe di un laboratorio che permetterà di avvicinarsi progressivamente alla narrazione ed alla ri- scrittura della propria “storia di vita”.

Un’occasione per dedicarsi uno spazio in cui “stare” e riflettere su sé stessi e sul proprio progetto di vita. Il narrative counseling è un approccio che prevede l'utilizzo dello story-telling come strumento per approfondire la conoscenza di sé, attraverso la narrazione scritta, verbale, artistico-espressiva e corporea. Il percorso è progettato intorno alla struttura del “Viaggio dell'eroe”, che è allo stesso tempo un metodo di introspezione e uno schema guida archetipico utile per la scrittura, ad esempio di un romanzo. Il percorso integra inoltre metodologie e strumenti ispirati ai paradigmi della Gestalt e dell'Analisi Transazionale.

Il 4-5-6 ottobre è la volta della poesia di Fabio Banfo con un seminario di grande successo dedicato all’antologia di Spoon River, questo laboratorio concentrato sul personaggio e sulla poesia della persona è uno strumento di ricerca, giunto alla sua settima edizione, che permette un approfondimento della verità e del sentimento. Nel tempo ha cambiato luoghi di interpretazione vari, sparsi tra le case e le abitazioni di Falletti. Quest’anno si svilupperà nelle viscere del Lanificio e il risultato di questa ricerca sorprenderà i visitatori della Rete Museale Biellese nel pomeriggio del 6 ottobre a Miagliano.

Il 12 ottobre appuntamento con un workshop di doppiaggio tenuto da Alessandro Germano e Manuela Tamietti presso lo Studio Shinè. Si rinnova una formula di successo per conoscere il mondo del doppiaggio, a questo seminario di 3 ore, seguiranno seminari specifici di approfondimento su vari argomenti, espressività vocale, dizione, cartoni animati, pubblicità, film, tecniche microfoniche, caratterizzazioni… Il programma sarà visionabile in ottobre. L’ultimo seminario è invece programmato per il 19-20 ottobre e ci porterà al lanificio con Dark Room Stories con Guido Salvini, fotografo e performer torinese che ha scelto Biella quale sua nuova residenza. La sua esperienza nel cinema e nelle arti performative, avvenuta in tutto il mondo, ci porterà alla scoperta della camera oscura e delle tecniche di sviluppo e stampa in analogico, come accadeva ai vecchi tempi prima del digitale. Un modo per approfondire le conoscenze relative al mondo della fotografia.