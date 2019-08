Storie di giovani e impresa, il nuovo management del Maglificio Maggia - VIDEO

Newsbiella ha voluto realizzare un documento video all’interno dello storico Maglificio di Occhieppo Superiore, in cui i giovani imprenditori Giovanna e Ludovico Maggia, attraverso la visita dello stabilimento, hanno descritto la loro visione imprenditoriale.

Importanti i commenti che giungono dai vertici dei giovani imprenditori piemontesi e biellesi. Tra questi Andrea Notari, vice presidente dei giovani imprenditori piemontesi di Confindustria e Francesco Ferraris, presidente del gruppo giovani imprenditori dell'Unione Industriale Biellese.

"A livello di saldo di imprese e di crescita i dati del Piemonte sono positivi solo grazie alle imprese giovanili, nonostante la mancanza di agevolazioni fiscali e incentivi che rendono le start up aperte dai giovani poco resilienti – commenta Andrea Notari - . Nel 2018 il saldo di imprese giovanili è di circa 3400 unità con 7000 che hanno aperto e 3600 che hanno chiuso. Giovanna e Ludovico stanno facendo un gran lavoro, rappresentano i giovani che hanno idee nuove per le imprese, in particolare il rinnovamento di processi aziendali tralasciato dalle vecchie generazioni ”.

“I giovani hanno una grande responsabilità, accettare la sfida al futuro per far continuare a vivere uno dei più grandi marchi conosciuti al mondo, il Made in italy – commenta Francesco Ferraris - . È il regalo che ci hanno fatto le passate generazioni, le imprese giovanili hanno il compito e la responsabilità di captare quell’artigianalità reale che ha fatto grande l’Italia. Riguardo il Biellese posso dire che c’è un grande fermento verso nuove tipologie di imprese, se accompagnate da adeguati incubatori non possono che essere positive per il territorio”.

VIDEO - Storie di giovani e impresa, il nuovo management del Maglificio Maggia