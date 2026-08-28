Borriana, lavori sulle linee elettriche: oggi l'interruzione

A Borriana è prevista un’interruzione dell’energia elettrica nella giornata di venerdì 28 agosto 2026, dalle 8.30 alle 15.30, per consentire a E-Distribuzione di effettuare lavori sui propri impianti.
La sospensione riguarderà esclusivamente le utenze alimentate in bassa tensione comprese nelle vie e nei numeri civici indicati nell’avviso.
Nel dettaglio saranno interessati:
- piazza Mazzini: 1, dal 5 al 9, 15, dal 19 al 39, dal 43 al 45, 49, dal 55 al 57, dal 61 al 69, 77, 81, dall’87 all’89, 63/A, 65A; dal 2 al 30, dal 36 al 42, 46, dal 54 al 58, dal 62 al 64, dal 68 al 74, dall’80 al 90, 18A e 18C;
- via Lamarmora: dall’1 al 9, 15, dal 21 al 23, dal 27 al 41, 45, dal 49 al 55; dal 2 al 6, dal 10 al 14, dal 20 al 24, 28, dal 34 al 36, dal 40 al 50, dal 58 al 60, dal 66 al 68, 18/A e 66A;
- via Roma: dall’1 al 13, dal 17 al 19, dal 23 al 43, 9/A, 35D; dal 2 al 4 e dall’8 al 16;
- via Rivalta: dall’1 al 27, dal 39 al 43, 29A; dal 2 al 16, 22, 28 e dal 38 al 44;
- via Frassati P.: dall’1 all’11; dal 2 al 6, dal 10 al 18 e 22;
- via Durando: dal 3 al 5 e 4;
- Csn Pace: 45;
- via Oremo: 2 e 6;
- via Elvo: 1, 15 e 2.
Durante l’esecuzione dei lavori l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata. E-Distribuzione invita quindi i cittadini a non commettere imprudenze e raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dell’intervento.
Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito o l’app di E-Distribuzione.