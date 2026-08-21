Attenzione a questo giocattolo: contiene amianto

In queste ore stanno circolando sui social alcune immagini che invitano i cittadini a controllare un giocattolo elastico a forma di carota, contenente sabbia contaminata da amianto. Anche diversi Comuni del territorio stanno diffondendo l’avviso per informare le famiglie. L’allerta è confermata dalla notifica europea Safety Gate SR/01963/26, rilanciata dal Ministero della Salute.

L’articolo interessato è una carota elastica del marchio Trendhaus. I riferimenti da verificare sono il modello 967176, il lotto 2025 = CH33287 e il codice a barre 4032722967176. La segnalazione riguarda 30.024 esemplari e comprende l’Italia tra i Paesi di destinazione.

Le analisi hanno rilevato nella sabbia interna la presenza di tremolite, una forma di amianto. Il livello di rischio è stato classificato come serio: l’involucro potrebbe rompersi, provocando la fuoriuscita del materiale contaminato. L’amianto è una sostanza cancerogena e l’inalazione delle sue fibre può causare gravi malattie.

Il produttore ha disposto il richiamo, invitando i consumatori a interromperne immediatamente l’utilizzo e a restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso. L’oggetto non deve essere aperto, tagliato, forato o gettato nei normali rifiuti domestici.

Se risulta danneggiato e la sabbia è fuoriuscita, non bisogna spazzarla né utilizzare l’aspirapolvere. È necessario allontanare i bambini dall’area interessata e contattare l’Asl territorialmente competente, seguendo le indicazioni fornite per la gestione del materiale.