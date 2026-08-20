Il ministro Pichetto ricorda Gino Mattiolo

“La scomparsa di Gino Mattiolo mi addolora profondamente. Lo conoscevo bene e ho sempre apprezzato la sua grande competenza, il suo impegno e soprattutto le sue qualità umane. È stato un punto di riferimento per il mondo associativo torinese e piemontese, sempre disponibile al confronto e vicino alle persone. Ci mancheranno la sua intelligenza, la sua gentilezza e la sua amicizia. Esprimo la mia sincera vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di Ascom e Fnaarc”. Lo dichiara il ministro dell‘Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.
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