Portula, contributi a “La Previdenza” e Auser Valle Sessera

Un sostegno concreto alle associazioni che operano sul territorio e, in particolare, a favore delle persone più fragili. È quanto ha deciso la Giunta comunale di Portula, approvando due contributi da 500 euro ciascuno destinati alla Società di Mutuo Soccorso “La Previdenza” e ai Volontari Auser Valle Sessera Odv.

Il primo contributo, pari a 500 euro, è destinato alla Società di Mutuo Soccorso “La Previdenza”, che aveva presentato richiesta al Comune per far fronte alle consistenti spese sostenute per le attività di assistenza, comprese le spese ospedaliere e gli interventi a favore dei cittadini meno abbienti. L’associazione ha inoltre partecipato alle attività del centro estivo attraverso la fornitura di magliette.

La Giunta ha riconosciuto il ruolo svolto dalla Società di Mutuo Soccorso sul territorio di Portula, sottolineando come la sua attività rientri nelle finalità istituzionali dell’Amministrazione, in particolare nell’ambito dei servizi sociali e dell’aiuto alle persone in condizioni di difficoltà.

Altri 500 euro sono stati invece destinati ai Volontari Auser Valle Sessera Odv, in occasione del ventesimo anniversario dell’associazione. Anche in questo caso il Comune ha evidenziato l’importanza dell’attività svolta dai volontari sul territorio e il contributo fornito alla comunità.

Nel provvedimento la Giunta sottolinea infatti il valore delle associazioni senza scopo di lucro e il principio di sussidiarietà, attraverso il quale le amministrazioni possono avvalersi della collaborazione dei cittadini e delle realtà associative per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Complessivamente il Comune di Portula ha quindi stanziato 1.000 euro, con la somma prevista nel bilancio comunale 2026.

La proposta è stata approvata dalla Giunta comunale con votazione unanime.