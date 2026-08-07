Incendi boschivi e tutela delle foreste, il Piemonte rinnova la convenzione con i Carabinieri Forestali

La Regione Piemonte ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’impiego delle unità del Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi, protezione civile e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale. L’accordo riguarda il periodo 2026-2029 e prevede un impegno economico di 600mila euro.

La convenzione stabilisce che la Regione Piemonte, titolare delle funzioni in materia di prevenzione degli incendi e salvaguardia del patrimonio forestale, possa avvalersi del supporto dell’Arma dei Carabinieri nello svolgimento di queste attività, nell’ambito della collaborazione interistituzionale.

Il personale dell’Arma continuerà a operare sul fronte della prevenzione degli incendi boschivi, compresa la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, realizzata anche attraverso l’utilizzo di dati telerilevati da satelliti messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

L’accordo prevede inoltre interventi a tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale, con verifiche a campione sulle comunicazioni e sulle autorizzazioni di taglio, oltre che sulle trasformazioni del bosco. È prevista anche la vigilanza sui cantieri forestali, in collaborazione con gli uffici competenti, per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrastare il lavoro irregolare.

Confermata anche la collaborazione nell’ambito dei tavoli tecnici regionali per l’aggiornamento del Regolamento Forestale, così come quella con la Regione per l’ideazione e la realizzazione di iniziative di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale. Proseguiranno infine le attività legate alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, finalizzate a garantire il rispetto del regolamento regionale in materia di vivaistica forestale.

«Il rinnovo della convenzione – dichiara l’assessore regionale alle Foreste Marco Gallo – conferma l’impegno della Regione Piemonte nella tutela del patrimonio boschivo e nella prevenzione degli incendi, dando continuità a una collaborazione con il Comando Regione Carabinieri Forestale del Piemonte che negli anni ha dimostrato efficacia e che intendiamo consolidare. Il lavoro quotidiano dell’Arma dei Carabinieri, la loro conoscenza dei territori e delle criticità rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza ambientale e il supporto alle comunità che vivono in particolare nelle aree rurali e montane. Con questo atto la Regione ribadisce la propria attenzione verso i territori e verso il patrimonio forestale che consideriamo di valore strategico per il Piemonte».