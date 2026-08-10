Cossato, la solidarietà torna protagonista con il Banco di Beneficenza

Dal 7 al 25 agosto torna il Banco di Beneficenza. Un appuntamento che da anni unisce la comunità di Cossato nel segno della solidarietà.

“Ci sono gesti che non fanno rumore, ma arrivano dritti al cuore – spiegano gli organizzatori - Anche quest’anno vi aspettiamo in Piazza Piave. Parte del ricavato servirà ad acquistare beni di prima necessità che verranno consegnati alle quattro parrocchie cossatesi, affinché possano distribuirli alle famiglie del nostro territorio che stanno attraversando un momento di difficoltà. Ogni biglietto acquistato, ogni visita, ogni parola di incoraggiamento è un aiuto concreto. Per qualcuno sarà un piccolo gesto. Per qualcun altro potrà significare un pasto in più, un aiuto inatteso, un motivo per sentirsi meno solo. La solidarietà è questo: persone che tendono una mano senza chiedere nulla in cambio. Vi aspettiamo numerosi. Insieme possiamo trasformare un gesto semplice in una grande speranza. Far del bene fa sentire bene”.