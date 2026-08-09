Il “re dei tenori” canterà nei panni dell’eroe egizio il 10 settembre. Jonas Kaufmann sarà Radamès all’Arena di Verona Opera Festival 2026

Un ritorno da star. L’ultima Aida del 103° Arena di Verona Opera Festival 2026 vedrà salire sull’immenso palcoscenico areniano il celebre tenore Jonas Kaufmann, nei panni di Radames, il generale egizio diviso tra i doveri della patria e l’amore per Aida, figlia dei nemici. Un’occasione unica per vedere in Arena il “re dei tenori”, in uno dei ruoli in cui è più richiesto ma che ha frequentato solo in selezionatissime occasioni: dopo l’incisione discografica con l’Accademia di Santa Cecilia, due recite in forma di concerto e, in forma scenica, solo nei teatri di Monaco, Vienna e Parigi. Ed eccezionalmente all’Arena di Verona, dove Radames è stato il suo acclamato debutto in scena quattro anni fa, e dove sarà possibile vederlo il 10 settembre 2026, alle 21.

Kaufmann interpreterà il condottiero innamorato nel sontuoso allestimento di Franco Zeffirelli, dove l’Antico Egitto diviene un mondo d’oro e pietre preziose, tra spazi mutevoli che alternano vedute solenni e scorci intimi, e con pregiati tessuti multicolori per i costumi firmati da Anna Anni. Insieme a lui, un cast internazionale di apprezzati interpreti nei rispettivi ruoli: Maria José Siri, Clémentine Margaine, Alexander Vinogradov, Youngjun Park, Simon Lim, Francesca Maionchi, Riccardo Rados. L’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro preparato da Roberto Gabbiani saranno diretti dal maestro veneziano Francesco Ommassini.

Una serata speciale che conferma il legame tra Jonas Kaufmann e l’Arena di Verona. Il tenore bavarese, richiestissimo sulla scena mondiale, ha debuttato nell’antico Anfiteatro veronese nel 2021 con un gala trionfale conclusosi con sette bis, successo rinnovatosi nel 2023 e nel 2025 in programmi completamente nuovi. Il pubblico areniano ha potuto vederlo agire in scena nel 2022, proprio come Radamès per un’unica recita di Aida, quindi nel 2024, per Tosca nei panni di Cavaradossi, uno dei personaggi-chiave della sua carriera internazionale. Un legame che proseguirà anche nel 2027: per il Festival dell’anno prossimo è già stato annunciato un eccezionale Jonas Kaufmann in Opera gala l’8 agosto con nuovi repertori per il pubblico internazionale dell’Arena.I biglietti sono già in vendita su www.arena.it , sui canali social, nelle Biglietterie dell’Arena e nel circuito Vivaticket.

IL FESTIVAL 2026. Sono 53 le serate di spettacolo del 103° Arena di Verona Opera Festival 2026. Dopo l’evento straordinario del 5 giugno ‘Campioni del mondo. Italia loves Unesco’ che ha celebrato i patrimoni dell’Umanita, e l’inaugurazione del 12 giugno, le serate d’opera e musica proseguono fino al 12 settembre con: La Traviata nuova produzione firmata da Paul Curran; due diversi allestimenti di Aida, tra l’edizione “di cristallo” di Stefano Poda e quella firmata da Franco Zeffirelli; così come Nabucco e La Bohème, in scena in questi giorni, e poi ad agosto la Turandot fiabesca con regia e scene di Zeffirelli (spettacolo record di incassi nella storia areniana) e i costumi del premio Oscar Emi Wada. Pronto a debuttare in prima assoluta il 18 agosto il nuovo Paganini Paradise, nuova creazione di Balich Wonder Studio, accanto alle Quattro stagioni in Viva Vivaldi, con l’Orchestra di Fondazione Arena e spettacolari proiezioni tridimensionali il 19 agosto. Non manca il grande organico sinfonico-corale dispiegato dai Carmina Burana di Orff il 13 agosto e l’irresistibile Zorba il greco che porta la danza al Teatro Romano di Verona.

L’Arena di Verona Opera Festival 2026 conta sul sostegno di numerosi sponsor, in primis il Main Partner UniCredit, che vanta una trentennale longevità di collaborazione, i Premium Partner Calzedonia e Pastificio Rana, e ancora Volkswagen Group Italia, DB Bahn, Forno Bonomi, Genny, RTL 102.5, Müller, che sostiene i progetti di accessibilità dedicati alle persone con disabilità. Magis si conferma Green Energy Partner del Festival e Generali è Education Partner. Tra gli official partner marchi storici quali Veronafiere, Air Dolomiti, A4 Holding, SABA Italia, SDG Group, Sartori di Verona, Palazzo Maffei e Mantova Village. Così come Manpower Group, Ferroli e il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. New entries del 2026 Nardi outdoor tra gli official partner e il Major Partner Vivaticket. Oltre a imprese, privati, ordini professionali che compongono la schiera della Membership 67 Colonne per l’Arena di Verona, fondata da Gianluca Rana dell’omonimo pastificio e da Sandro Veronesi, patron del Gruppo Oniverse.