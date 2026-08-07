Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti

Terminato il corso di formazione, undici nuovi agenti in prova sono stati assegnati alla Questura di Biella, rafforzando l’organico e incrementando la capacità operativa dei diversi uffici interni.

Ad accoglierli nella mattinata di venerdì 7 agosto è stato il Questore della Provincia, Delia Bucarelli, che ha rivolto ai nuovi poliziotti un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Il Questore li ha invitati ad affrontare il percorso professionale con senso del dovere, spirito di servizio e dedizione alla comunità, valori fondamentali dell’Amministrazione di cui hanno scelto orgogliosamente di far parte.