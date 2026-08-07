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ATTUALITÀ | 07 agosto 2026, 15:00

Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti

Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti

Questura di Biella, l’organico si rafforza con undici nuovi agenti

Terminato il corso di formazione, undici nuovi agenti in prova sono stati assegnati alla Questura di Biella, rafforzando l’organico e incrementando la capacità operativa dei diversi uffici interni.

Ad accoglierli nella mattinata di venerdì 7 agosto è stato il Questore della Provincia, Delia Bucarelli, che ha rivolto ai nuovi poliziotti un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro. Il Questore li ha invitati ad affrontare il percorso professionale con senso del dovere, spirito di servizio e dedizione alla comunità, valori fondamentali dell’Amministrazione di cui hanno scelto orgogliosamente di far parte.

C.S. Questura di Biella, G. Ch.

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