Poste Italiane: aperte a Biella le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ricerca in provincia di Biella laureati e laureandi da inserire in attività di promozione e vendita di servizi finanziari, prodotti assicurativi e di finanziamento.

I candidati selezionati saranno inseriti negli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con la clientela.

I consulenti finanziari costituiscono una rete di professionisti dotati di competenze tecniche e commerciali, in grado di assistere i clienti nelle loro scelte e individuare il prodotto più adatto alle specifiche esigenze.

La candidatura può essere presentata entro il 26 agosto attraverso la pagina web https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs/preview/460/?mode=location.

Tra le caratteristiche richieste figurano l’interesse per i mercati finanziari e assicurativi e per il settore degli investimenti, buone capacità relazionali e comunicative e l’orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti e servizi finanziari, assicurativi e di investimento; la conoscenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti, con riferimento alla direttiva MiFID II, e/o per la distribuzione di prodotti assicurativi, secondo la direttiva IDD.

Lavorare nel Gruppo Poste Italiane rappresenta un’opportunità di crescita e di rafforzamento delle proprie competenze, oltre alla possibilità di valorizzare l’esperienza maturata entrando a far parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia, presente su tutto il territorio nazionale e centrale nel tessuto socio-economico del Paese.