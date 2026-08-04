Dal Poggio Frassati in volo sul Biellese: il decollo tra cielo e montagne FOTO e VIDEO

Una corsa sul pendio, la vela che si dispiega nell’aria e, pochi istanti dopo, il Biellese visto dall’alto. È la suggestiva scena ripresa nei giorni scorsi al Poggio Frassati, dove un parapendista ha approfittato della splendida giornata per decollare da uno dei punti panoramici più affascinanti del territorio. Le immagini mostrano le fasi della partenza: il pilota prende velocità lungo il versante erboso, si stacca progressivamente dal terreno e comincia a librarsi sopra le montagne. Davanti a lui si apre un paesaggio ampio, tra rilievi, vallate e pianura, immerso nella natura.

Il parapendio sfrutta le correnti ascensionali per mantenersi in quota e, quando le condizioni lo permettono, percorrere anche distanze considerevoli. Il pilota controlla la direzione attraverso due comandi collegati alla vela, azionati con le mani, e accompagna le virate spostando il peso del corpo nell’imbrago. La quota e la velocità vengono gestite leggendo il vento e scegliendo le traiettorie più favorevoli, mentre le correnti calde che salgono dal terreno possono consentire di guadagnare altezza. Un volo che richiede preparazione, esperienza e un’attenta valutazione delle condizioni meteorologiche, ma che regala una prospettiva insolita e privilegiata sul territorio, sospesi nel silenzio sopra il paesaggio.