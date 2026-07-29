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ATTUALITÀ | 29 luglio 2026, 19:30

Cantieri Autostrade, la Regione Piemonte incontra le società in vista del picco della stagione turistica

L’assessore Marco Gabusi dichiara: «Coordinamento fondamentale per garantire la mobilità dei viaggiatori nelle settimane di esodo estivo».

Cantieri Autostrade, la Regione Piemonte incontra le società in vista del picco della stagione turistica

Cantieri Autostrade, la Regione Piemonte incontra le società in vista del picco della stagione turistica

Si è riunito oggi il tavolo tecnico regionale dedicato al monitoraggio dei cantieri autostradali, che riunisce istituzioni, società concessionarie e gestori delle reti autostradali del Piemonte per fare il punto sui lavori programmati o in corso nelle prossime settimane sulla rete autostradale del Piemonte verso le principali mete di villeggiatura.
Il tavolo è stato convocato e presieduto dall’assessore alle Infrastrutture e alla viabilità Marco Gabusi, per fare il punto sui cantieri attivi sulla rete autostradale, alla vigilia del picco della stagione turistica e delle settimane di grande esodo estivo. Obiettivo: ridurre al minimo l’impatto dei lavori e i disagi per chi viaggia, garantire il più possibile fluidità e sicurezza dei percorsi.
Alla riunione ha preso parte anche una rappresentanza della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a conferma della vicinanza del Ministero alla Regione Piemonte e dell’attenzione riservata al monitoraggio degli interventi e alla collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.

«Abbiamo voluto istituire questo Tavolo perché crediamo che il coordinamento tra Regione, concessionarie e gestori della rete sia fondamentale per programmare i cantieri in modo efficace e ridurre al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e turisti – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Il nostro obiettivo è coniugare la sicurezza – e quindi la necessità di portare avanti gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete – con la fluidità della circolazione, evitando sovrapposizioni e garantendo una pianificazione condivisa degli interventi. È un metodo di lavoro che continueremo a portare avanti anche dopo l’estate, perché il dialogo costante è la chiave per offrire ai piemontesi una rete autostradale sempre più sicura ed efficiente».

Il Piano dei principali cantieri:

Autostrada dei Fiori, A6 Torino - Savona
Per agevolare l'intenso traffico estivo verso le località turistiche, è stato attivato un piano speciale di gestione dei cantieri. Il piano prevede, durante i fine settimana fino a fine settembre, la presenza di due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l'intera tratta.
Avanzamento lavori: la situazione è in netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Gli interventi di ammodernamento (in completamento tra la fine del 2026 e la primavera del 2027) procedono secondo i tempi: sono stati ultimati i lavori su 54 viadotti, mentre altri 12 sono in corso (con l'obiettivo di finirne 9 entro l'anno).
Tratto piemontese: restano attivi 3 soli cantieri permanenti (tra Mondovì e Niella Tanaro e tra Ceva e Millesimo in direzione Savona). Nei fine settimana e nei periodi di punta, la viabilità viene riorganizzata per garantire due corsie nella direzione con maggiore flusso di traffico.
Ferragosto: dalle ore 14:00 di venerdì 7 agosto alle ore 12:00 di lunedì 17 agosto, i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per garantire sempre due corsie nella direzione di traffico prevalente.
 

SATAP, A4 Torino – Milano
Sulla A4 Torino-Milano gli interventi in essere riguardano principalmente manutenzione programmata e aggiornamenti tecnologici, con cantieri mobili e ad avanzamento progressivo di circa 2-3 chilometri. In orario diurno saranno comunque garantite almeno due corsie di marcia, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione lungo una delle principali direttrici di collegamento del Piemonte.

SAV, A5 Quincinetto - Aosta
Per agevolare gli spostamenti estivi sulla A5: dal 24 luglio al 7 settembre: i cantieri sono sospesi durante tutti i fine settimana, lasciando la tratta interamente percorribile a due corsie per senso di marcia. Nei giorni infrasettimanali potranno essere attivi brevi cantieri di manutenzione o ispezione, facilmente rimovibili in caso di necessità.
Raccordo del Gran San Bernardo: rimane chiuso al traffico fino a giugno 2027 per i lavori di adeguamento della sicurezza nelle gallerie Côte de Sorrelay e Signayes.
Dal 7 settembre: verrà allestito un cantiere sul viadotto Arnard sud (tra Verrès e Pont-Saint-Martin) che comporterà una deviazione di carreggiata con una sola corsia di marcia per senso di marcia.
Dal 14 settembre: si aggiungeranno due ulteriori cantieri inamovibili (attivi anche nei fine settimana) con deviazione di carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia:
Viadotto Garin sud (tra Nus e Châtillon), per l'adeguamento delle barriere di sicurezza.
Galleria Montjovet sud (tra Châtillon e Verrès), per il completamento delle dotazioni di sicurezza.

SITAF, A32 Torino - Bardonecchia
Nel periodo dal 7 al 30 agosto, tutti i cantieri saranno sospesi durante i fine settimana e i giorni festivi: saranno quindi sempre garantite due corsie di marcia per ciascuna direzione.

Nel dettaglio la calendarizzazione dei lavori:
Dal 31 luglio al 7 agosto: saranno presenti 5 cantieri con chiusura della corsia di sorpasso. Di questi, uno solo rimarrà attivo nel fine settimana del 31 luglio - 2 agosto (sul Viadotto Vigna in discesa, per il rifacimento dell'asfalto).
Dal 7 al 23 agosto: saranno attivi solo 2 cantieri (con chiusura della corsia di sorpasso) nelle gallerie Prapontin (direzione Bardonecchia) e Cels (direzione Torino), entrambi sospesi nei fine settimana.
Dal 24 al 30 agosto: riprenderanno i lavori nella galleria Giaglione (3 cantieri totali nelle gallerie Prapontin, Giaglione e Cels, tutti sospesi nei fine settimana).
Dal 31 agosto: saranno presenti 4 cantieri. I 3 nelle gallerie rimarranno sospesi nei weekend, mentre si aggiungerà un cantiere permanente (durata prevista 45 giorni) con deviazione di carreggiata per i lavori dello svincolo di Chiomonte.

ITP, Ivrea-Torino-Piacenza

A5-TORINO-QUINCINETTO, A55 TANGENZIALE TORINO, A21 TORINO PIACENZA
Sulla rete di Ivrea-Torino-Piacenza S.p.A. il piano dei cantieri estivi interessa principalmente la Tangenziale di Torino (A55) e l’A5 Torino-Quincinetto con il raccordo A4/A5 Ivrea-Santhià. Sulla Tangenziale sono in programma il consolidamento del muro dello svincolo Drosso, il risanamento corticale del ponte sul Rio Tepice e del ponte sulla Gora del Mulino allo svincolo San Paolo, oltre al ripristino di cordoli e barriere di sicurezza danneggiati da incidenti. Sull’A5 prosegue invece la gestione del viadotto Camolesa, dove rimane attiva la deviazione provvisoria a una corsia per senso di marcia in attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento definitivo; sono inoltre previsti interventi di ripristino delle barriere di sicurezza. Sull’A21 Torino-Piacenza non sono invece previsti cantieri inamovibili nel periodo estivo, favorendo una maggiore fluidità della circolazione.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
A26 E A7: Per la rete di Autostrade per l’Italia in Piemonte, il piano dei cantieri per il periodo luglio- settembre 2026 è incentrato su interventi di manutenzione di ponti, viadotti e barriere di sicurezza, con particolare attenzione all’A26 Genova-Gravellona Toce e ai raccordi con la A7 e la D26. Tra gli interventi principali figurano l’ammodernamento dei giunti dei viadotti Tiasca e Tanaro e il rinnovo delle barriere di sicurezza su viadotti e svincoli, compreso quello di Novi, Vercelli ovest e Serravalle Scrivia. I lavori sono stati programmati nell’arco dei tre mesi estivi per contenere l’impatto sulla circolazione, privilegiando riduzioni di corsia e deviazioni temporanee nei soli tratti interessati.

c. s. Regione Piemonte g. c.

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