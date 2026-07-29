Cantieri Autostrade, la Regione Piemonte incontra le società in vista del picco della stagione turistica

Si è riunito oggi il tavolo tecnico regionale dedicato al monitoraggio dei cantieri autostradali, che riunisce istituzioni, società concessionarie e gestori delle reti autostradali del Piemonte per fare il punto sui lavori programmati o in corso nelle prossime settimane sulla rete autostradale del Piemonte verso le principali mete di villeggiatura.

Il tavolo è stato convocato e presieduto dall’assessore alle Infrastrutture e alla viabilità Marco Gabusi, per fare il punto sui cantieri attivi sulla rete autostradale, alla vigilia del picco della stagione turistica e delle settimane di grande esodo estivo. Obiettivo: ridurre al minimo l’impatto dei lavori e i disagi per chi viaggia, garantire il più possibile fluidità e sicurezza dei percorsi.

Alla riunione ha preso parte anche una rappresentanza della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), a conferma della vicinanza del Ministero alla Regione Piemonte e dell’attenzione riservata al monitoraggio degli interventi e alla collaborazione con tutti i soggetti coinvolti.



«Abbiamo voluto istituire questo Tavolo perché crediamo che il coordinamento tra Regione, concessionarie e gestori della rete sia fondamentale per programmare i cantieri in modo efficace e ridurre al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e turisti – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Il nostro obiettivo è coniugare la sicurezza – e quindi la necessità di portare avanti gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete – con la fluidità della circolazione, evitando sovrapposizioni e garantendo una pianificazione condivisa degli interventi. È un metodo di lavoro che continueremo a portare avanti anche dopo l’estate, perché il dialogo costante è la chiave per offrire ai piemontesi una rete autostradale sempre più sicura ed efficiente».

Il Piano dei principali cantieri:



Autostrada dei Fiori, A6 Torino - Savona

Per agevolare l'intenso traffico estivo verso le località turistiche, è stato attivato un piano speciale di gestione dei cantieri. Il piano prevede, durante i fine settimana fino a fine settembre, la presenza di due corsie nella direzione di traffico prevalente lungo l'intera tratta.

Avanzamento lavori: la situazione è in netto miglioramento rispetto allo scorso anno. Gli interventi di ammodernamento (in completamento tra la fine del 2026 e la primavera del 2027) procedono secondo i tempi: sono stati ultimati i lavori su 54 viadotti, mentre altri 12 sono in corso (con l'obiettivo di finirne 9 entro l'anno).

Tratto piemontese: restano attivi 3 soli cantieri permanenti (tra Mondovì e Niella Tanaro e tra Ceva e Millesimo in direzione Savona). Nei fine settimana e nei periodi di punta, la viabilità viene riorganizzata per garantire due corsie nella direzione con maggiore flusso di traffico.

Ferragosto: dalle ore 14:00 di venerdì 7 agosto alle ore 12:00 di lunedì 17 agosto, i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per garantire sempre due corsie nella direzione di traffico prevalente.



SATAP, A4 Torino – Milano

Sulla A4 Torino-Milano gli interventi in essere riguardano principalmente manutenzione programmata e aggiornamenti tecnologici, con cantieri mobili e ad avanzamento progressivo di circa 2-3 chilometri. In orario diurno saranno comunque garantite almeno due corsie di marcia, riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione lungo una delle principali direttrici di collegamento del Piemonte.



SAV, A5 Quincinetto - Aosta

Per agevolare gli spostamenti estivi sulla A5: dal 24 luglio al 7 settembre: i cantieri sono sospesi durante tutti i fine settimana, lasciando la tratta interamente percorribile a due corsie per senso di marcia. Nei giorni infrasettimanali potranno essere attivi brevi cantieri di manutenzione o ispezione, facilmente rimovibili in caso di necessità.

Raccordo del Gran San Bernardo: rimane chiuso al traffico fino a giugno 2027 per i lavori di adeguamento della sicurezza nelle gallerie Côte de Sorrelay e Signayes.

Dal 7 settembre: verrà allestito un cantiere sul viadotto Arnard sud (tra Verrès e Pont-Saint-Martin) che comporterà una deviazione di carreggiata con una sola corsia di marcia per senso di marcia.

Dal 14 settembre: si aggiungeranno due ulteriori cantieri inamovibili (attivi anche nei fine settimana) con deviazione di carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia:

Viadotto Garin sud (tra Nus e Châtillon), per l'adeguamento delle barriere di sicurezza.

Galleria Montjovet sud (tra Châtillon e Verrès), per il completamento delle dotazioni di sicurezza.



SITAF, A32 Torino - Bardonecchia

Nel periodo dal 7 al 30 agosto, tutti i cantieri saranno sospesi durante i fine settimana e i giorni festivi: saranno quindi sempre garantite due corsie di marcia per ciascuna direzione.



Nel dettaglio la calendarizzazione dei lavori:

Dal 31 luglio al 7 agosto: saranno presenti 5 cantieri con chiusura della corsia di sorpasso. Di questi, uno solo rimarrà attivo nel fine settimana del 31 luglio - 2 agosto (sul Viadotto Vigna in discesa, per il rifacimento dell'asfalto).

Dal 7 al 23 agosto: saranno attivi solo 2 cantieri (con chiusura della corsia di sorpasso) nelle gallerie Prapontin (direzione Bardonecchia) e Cels (direzione Torino), entrambi sospesi nei fine settimana.

Dal 24 al 30 agosto: riprenderanno i lavori nella galleria Giaglione (3 cantieri totali nelle gallerie Prapontin, Giaglione e Cels, tutti sospesi nei fine settimana).

Dal 31 agosto: saranno presenti 4 cantieri. I 3 nelle gallerie rimarranno sospesi nei weekend, mentre si aggiungerà un cantiere permanente (durata prevista 45 giorni) con deviazione di carreggiata per i lavori dello svincolo di Chiomonte.



ITP, Ivrea-Torino-Piacenza



A5-TORINO-QUINCINETTO, A55 TANGENZIALE TORINO, A21 TORINO PIACENZA

Sulla rete di Ivrea-Torino-Piacenza S.p.A. il piano dei cantieri estivi interessa principalmente la Tangenziale di Torino (A55) e l’A5 Torino-Quincinetto con il raccordo A4/A5 Ivrea-Santhià. Sulla Tangenziale sono in programma il consolidamento del muro dello svincolo Drosso, il risanamento corticale del ponte sul Rio Tepice e del ponte sulla Gora del Mulino allo svincolo San Paolo, oltre al ripristino di cordoli e barriere di sicurezza danneggiati da incidenti. Sull’A5 prosegue invece la gestione del viadotto Camolesa, dove rimane attiva la deviazione provvisoria a una corsia per senso di marcia in attesa dell’avvio dei lavori di adeguamento definitivo; sono inoltre previsti interventi di ripristino delle barriere di sicurezza. Sull’A21 Torino-Piacenza non sono invece previsti cantieri inamovibili nel periodo estivo, favorendo una maggiore fluidità della circolazione.



AUTOSTRADE PER L'ITALIA

A26 E A7: Per la rete di Autostrade per l’Italia in Piemonte, il piano dei cantieri per il periodo luglio- settembre 2026 è incentrato su interventi di manutenzione di ponti, viadotti e barriere di sicurezza, con particolare attenzione all’A26 Genova-Gravellona Toce e ai raccordi con la A7 e la D26. Tra gli interventi principali figurano l’ammodernamento dei giunti dei viadotti Tiasca e Tanaro e il rinnovo delle barriere di sicurezza su viadotti e svincoli, compreso quello di Novi, Vercelli ovest e Serravalle Scrivia. I lavori sono stati programmati nell’arco dei tre mesi estivi per contenere l’impatto sulla circolazione, privilegiando riduzioni di corsia e deviazioni temporanee nei soli tratti interessati.