Piemonte, l'ITS aerospazio-meccatronica è il migliore d'Italia FOTO

Per la seconda volta consecutiva l'ITS Academy Mobilità sostenibile-Aerospazio/Meccatronica conquista l'intero podio nazionale del monitoraggio INDIRE. Primo, secondo e terzo posto nella graduatoria dei 506 percorsi ITS conclusi nel 2024 in Italia: un risultato che certifica l'eccellenza della Fondazione e che, allo stesso tempo, conferma la qualità dell'intero modello piemontese degli ITS Academy.

Il monitoraggio nazionale, realizzato da INDIRE per conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, premia infatti il Piemonte come prima Regione d'Italia, con 29 percorsi premiati su 39 (74,4%), davanti a tutte le altre regioni italiane. Un risultato ancora più significativo perché tutte e sette le Fondazioni ITS Academy piemontesi hanno ottenuto percorsi premiati, a conferma di un modello diffuso di eccellenza e non di una singola esperienza di successo.

“Oggi celebriamo un risultato straordinario: conquistare per la seconda volta consecutiva l'intero podio nazionale certifica la realtà dell’ITS Aerospazio-Meccatronica come punto di riferimento della formazione tecnica in Italia. È il riconoscimento di un lavoro costruito negli anni insieme alle imprese e della capacità di formare le competenze di cui il sistema produttivo ha realmente bisogno. Non è un caso che questo successo arrivi in un settore strategico come l'aerospazio, una delle filiere su cui il Piemonte sta costruendo il proprio futuro. Investire nella formazione vuol dire sostenere la crescita di un comparto ad alto contenuto tecnologico e offrire ai giovani delle opportunità di lavoro qualificate. Il merito va però esteso all'intero mondo ITS piemontese. Il fatto che tutte e sette le Fondazioni abbiano ottenuto percorsi premiati e che il Piemonte sia oggi la prima Regione d'Italia dimostra che abbiamo costruito un modello vincente, capace di trasformare la formazione in occupazione e competitività. È su questa strada che continueremo a investire con convinzione» dichiara l'assessore regionale alla Formazione Professionale Daniela Cameroni.

“ITS Aerospazio/Meccatronica del Pimonte moltiplica questo successo della nostra regione. Un risultato frutto di quattro ingredienti: una efficace partnership Pubblico-Privato con la nostra Regione perché abbiamo gli stessi obiettivi; la capacità di insegnare il saper fare collaborando con oltre 300 aziende che insegnano nei laboratori ed accolgono gli studenti; il valore di una squadra senza paragoni guidata dal direttore Sigfrido Pilone e dalla vicedirettrice Lusisa Cornero; infine dai ragazzi che traguardano nello studio le loro passioni costruendoci una professione. C’è poi un altro record: la percentuale di contratti di alto apprendistato alla fine del primo anno di studi che è di oltre il 75% ed anche su questo indicatore siamo primi in Italia. La sintesi in una frase? Qui accendiamo negli occhi dei ragazzi una luce diversa, che ne forgia il futuro” conclude il Presidente della Fondazione ITS Aerospazio e Meccatronica Stefano Serra.

Negli ultimi anni la Regione Piemonte ha accompagnato una crescita costante del sistema ITS Academy, arrivando ad attivare 59 percorsi nell'anno formativo 2025/2026 e programmando un'ulteriore espansione con il nuovo piano 2026-2029. Un investimento che ha rafforzato il legame tra formazione e imprese, coinvolgendo oggi circa 1.800 aziende e quasi 900 docenti, in larga parte provenienti direttamente dal mondo del lavoro. Proprio questo collegamento con il sistema produttivo rappresenta la forza degli ITS Academy. I percorsi vengono progettati insieme alle imprese, alternano formazione in aula e attività laboratoriali, prevedono un'ampia esperienza in azienda e preparano figure professionali che il mercato richiede oggi, non domani. Il risultato è evidente nei dati occupazionali. In Piemonte circa l'84% degli studenti trova lavoro entro dodici mesi dal diploma e, nel 91,7% dei casi, l'occupazione è pienamente coerente con il percorso di studi seguito. Gli ITS Academy sono uno dei più efficaci strumenti di politica industriale e occupazionale. Significano competenze per le imprese, competitività per il territorio e, soprattutto, un'opportunità concreta per i giovani di costruire il proprio futuro attraverso un lavoro qualificato.