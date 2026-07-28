Giornata della Conservazione della Natura, il Biellese è un polmone verde che va preservato

Il Biellese, con le sue Alpi, le Riserve Naturali, i boschi, le aree protette e i torrenti, è un vero e proprio “Polmone Verde”, capace di rappresentare al meglio i valori della Giornata Internazionale della Conservazione della Natura, che si celebra il 28 luglio. Non è un caso che qui l’aria sia diversa: è più pura e permette di respirare a pieni polmoni senza sentirsi soffocati da un’alta concentrazione di inquinamento. Proprio questa caratteristica rafforza la necessità di preservare una simile oasi, agendo più consapevolmente e rispettando la natura che contraddistingue uno dei cuori pulsanti del Piemonte.

Nonostante l’inquinamento nelle nostre zone sia meno percettibile rispetto a quello di molte altre, le conseguenze del cambiamento climatico sono ben visibili anche nel Biellese. Ne sono testimonianza l’innalzamento delle temperature, gli eventi estremi, la siccità che sta mettendo seriamente alla prova le risorse idriche e il volto della natura, che non solo sta cambiando le sue sfumature di colore, ma sta dimostrando di avere profonde ferite. Le scarse piogge e il caldo intenso, ad esempio, hanno contribuito a seccare il terreno e l’erba anche ad altitudini più elevate, alterando il naturale ritmo di vita del bestiame al pascolo.

Ciò comporta una necessità immediata di cambiamento: favorire le soluzioni ecosostenibili è fondamentale per attuare un cambiamento più ampio. Dalla raccolta differenziata alla predilezione per gli spostamenti in bicicletta, fino al rispetto e alla cura dell’ambiente in cui viviamo: ogni gesto contribuisce positivamente a questo obiettivo di tutela. Al centro vi è il bisogno di aumentare la consapevolezza sulla propria impronta carbonica, tenendo sempre presente che ogni piccola scelta conta molto se sono in tanti a intraprenderla.

Il Biellese ha sempre dimostrato di essere dalla parte dell’ambiente: la quantità di aree verdi che sorgono in tutta la provincia è uno dei suoi punti di forza. Per questo motivo, una presa di responsabilità e attenzione maggiori su queste tematiche dovrebbero essere più di semplici parole spiegate a scuola. Dovrebbero divenire un’abitudine costante che, silenziosamente, si rivela essere efficace. Il Biellese dovrebbe essere il testimonial principale della Giornata della Conservazione della Natura, prendendosi sempre più cura del suo “Polmone Verde” e della qualità di vita che si vuole garantire alle generazioni future.