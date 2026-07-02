Rally di Roma, La Russa (Aci) 'aport e salute viaggiando sulla stessa strada'

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(Adnkronos) - "Il Rally di Roma è una delle manifestazioni più importanti sul territorio nazionale a livello motoristico e noi ci teniamo a far sì che fosse anche un momento di attenzione alla salute, perché sport e salute devono sempre viaggiare sulla stessa strada". Così Geronimo La Russa, presidente Aci-Automobile club d'Italia, intervenendo alla presentazione del progetto 'Un consiglio in salute', promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio.