 / Video

Video | 02 luglio 2026, 11:58

Rally di Roma, La Russa (Aci) 'aport e salute viaggiando sulla stessa strada'

Rally di Roma, La Russa (Aci) 'aport e salute viaggiando sulla stessa strada'

(Adnkronos) - "Il Rally di Roma è una delle manifestazioni più importanti sul territorio nazionale a livello motoristico e noi ci teniamo a far sì che fosse anche un momento di attenzione alla salute, perché sport e salute devono sempre viaggiare sulla stessa strada". Così Geronimo La Russa, presidente Aci-Automobile club d'Italia, intervenendo alla presentazione del progetto 'Un consiglio in salute', promosso dal Consiglio regionale del Lazio in occasione del Rally di Roma Capitale, in programma dal 3 al 5 luglio. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore