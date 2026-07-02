 / Video

Video | 02 luglio 2026, 11:49

Sanità: le sfide del Ssn e le potenzialità dell'innovazione al centro di Cantiere Salute

Sanità: le sfide del Ssn e le potenzialità dell'innovazione al centro di Cantiere Salute

(Adnkronos) - Oltre 4,5 milioni di italiani rinunciano a visite, esami e cure a causa delle lunghe liste d'attesa. Al centro della prima edizione del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', organizzato al MiCo di Milano, la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, tra invecchiamento della popolazione, aumento delle patologie croniche e necessità di rafforzare la medicina territoriale. Istituzioni ed esperti vedono nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione, nella telemedicina e nei nuovi modelli di presa in carico le leve per migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari e la continuità assistenziale. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore