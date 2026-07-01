mercoledì 01 luglio
Elisa Claps, il fratello Gildo a 'Chi l'ha visto?': &quot;Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità&quot;
Elisa Claps, il fratello Gildo a 'Chi l'ha visto?': "Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità"
Leggi le ultime di: Ultim'ora
 / Ultim'ora

Ultim'ora | 01 luglio 2026, 22:18

Elisa Claps, il fratello Gildo a 'Chi l'ha visto?': "Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità"

Elisa Claps, il fratello Gildo a 'Chi l'ha visto?': &quot;Riaperte indagini su ritrovamento corpo e complicità&quot;

(Adnkronos) - "Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo e sulle complicità". Lo ha rivelato in diretta a 'Chi l'ha visto?' Gildo, il fratello di Elisa Claps, la 16enne scomparsa nel 1993 i cui resti furono trovati nel sottotetto della chiesa della SS. Trinità nel 2010.  

Danilo Restivo, poi condannato per l'omicidio a 30 anni, si era intanto trasferito in Gran Bretagna, dove nel 2002, a Bournemouth, ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per questo omicidio sta scontando una pena di almeno 40 anni inflitta da un corte britrannica. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore