Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"

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(Adnkronos) - Durante il concerto di Ultimo, nella spianata di Tor Vergata a Roma il 4 luglio, "verranno realizzati due studi universitari". Lo ha detto il Rettore dell'Università romana, Nathan Levialdi Ghiron, a margine del tavolo della Questura sulle misure di sicurezza. Gli studi riguarderanno l'impatto acustico nelle aree posteriori e laterali del palco e lo stato del traffico di dati attraverso i cellulari, quando decine di migliaia di telefoni saranno concentrati in regione ristretta di spazio