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Video | 30 giugno 2026, 19:43

Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"

Rettore Tor Vergata: &quot;Due studi universitari durante il concerto di Ultimo&quot;

(Adnkronos) - Durante il concerto di Ultimo, nella spianata di Tor Vergata a Roma il 4 luglio, "verranno realizzati due studi universitari". Lo ha detto il Rettore dell'Università romana, Nathan Levialdi Ghiron, a margine del tavolo della Questura sulle misure di sicurezza. Gli studi riguarderanno l'impatto acustico nelle aree posteriori e laterali del palco e lo stato del traffico di dati attraverso i cellulari, quando decine di migliaia di telefoni saranno concentrati in regione ristretta di spazio 

 

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