Rissa con spranghe tra famiglie Rom a Lanciano, donna investita da un'auto

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(Adnkronos) - Una rissa, armati di spranghe e bastoni, fra due famiglie di etnia Rom si è verificata a Lanciano, in provincia di Chieti, coinvolgendo una decina di persone, come testimonia un video diventato subito virale. Momenti di paura quando una delle auto ha tentato di investire alcuni dei presenti, travolgendo una donna. Il sindaco della città Filippo Paolini, sentito dall'Adnkronos, auspica punizioni esemplari: "Abbiamo provato in tutti i modi a favorire l'integrazione - afferma - ma non ci siamo riusciti".