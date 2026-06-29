Mondiali, oggi sedicesimi Brasile-Giappone - Diretta

(Adnkronos) - Il Brasile inizia la fase a eliminazione diretta dei Mondiali sfidando il Giappone a Houston nei sedicesimi di finale oggi, lunedì 29 giugno. La Selecao di Carlo Ancelotti si è imposta nel gruppo C con 7 punti, mentre il Giappone ha chiuso al secondo posto nel girone F alle spalle dell'Olanda. Si gioca alle 19.

La partita Brasile-Giappone sarà trasmessa in diretta su Dazn e Rai 1. Il match sarà disponibile in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

La vincente di questo match affronterà, agli ottavi, la vincente di Norvegia-Costa d'Avorio.